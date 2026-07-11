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التشكيلة الرسمية لملحمة النرويج وإنجلترا في المونديال

التشكيلة الرسمية لملحمة النرويج وإنجلترا في المونديال
التشكيلة الرسمية لملحمة النرويج وإنجلترا في المونديال
 
السبت، 11-07-2026 11:10 م
الوكيل الإخباري-   تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت إلى قمة كروية نارية تجمع بين منتخبي النرويج وإنجلترا، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وقد استقر الجهاز الفني لكلا المنتخبين على الأوراق الرابحة لخوض هذه المعركة الإقصائية، وقررا الاعتماد على التشكيليتين التاليتين:

- النرويج

حراسة المرمى: نيلاند

 خط الدفاع: ريدرسن، أغر، هيغم، مولر وولف.

خط الوسط: مارتن أوديغارد، ساندير بيرغ، باتريك بيرغ.

خط الهجوم: سورلوث، إرلينغ هالاند، أندرياس شييلديروب.

- إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ستونز، مارك غويهي، إزري كونسا، أورايلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، أندرسون، جود بيلينغهام.

خط الهجوم: هاري كين، : نوني مادويكي، أنتوني جوردون.

وينتظر الفائز من هذه الموقعة صداما مرتقبا في نصف النهائي، حيث سيلاقي المتأهل من لقاء الأرجنتين، حاملة اللقب، وسويسرا الذي سيقام غدا الأحد.
 
 


gnews

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