التشكيلة الرسمية لملحمة النرويج وإنجلترا في المونديال

وقد استقر الجهاز الفني لكلا المنتخبين على الأوراق الرابحة لخوض هذه المعركة الإقصائية، وقررا الاعتماد على التشكيليتين التاليتين:
- النرويج
حراسة المرمى: نيلاند
خط الدفاع: ريدرسن، أغر، هيغم، مولر وولف.
خط الوسط: مارتن أوديغارد، ساندير بيرغ، باتريك بيرغ.
خط الهجوم: سورلوث، إرلينغ هالاند، أندرياس شييلديروب.
- إنجلترا
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع: ستونز، مارك غويهي، إزري كونسا، أورايلي.
خط الوسط: ديكلان رايس، أندرسون، جود بيلينغهام.
خط الهجوم: هاري كين، : نوني مادويكي، أنتوني جوردون.
وينتظر الفائز من هذه الموقعة صداما مرتقبا في نصف النهائي، حيث سيلاقي المتأهل من لقاء الأرجنتين، حاملة اللقب، وسويسرا الذي سيقام غدا الأحد.
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