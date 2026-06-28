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التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس العالم 2026

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أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 10:56 م

الوكيل الإخباري- نشرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم تشكيلتها المثالية لدور المجموعات في كأس العالم 2026، وذلك بعد إسدال الستار على هذه المرحلة والانتقال إلى أدوار خروج المغلوب.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينفرد حاليا بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، بجانب مطارديه المباشرين، النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، اللذين يمتلكان 4 أهداف لكل منهما.

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واللافت في التشكيلة ضمها لاعبين مغمورين، وهما الحارس فوزينها حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، وزميله في المنتخب ديني بعدما ساهما في تحقيق منتخبهما إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ32.
وجاءت التشكيلة كالتالي:


حارس المرمى: فوزينها (الرأس الأخضر)
خط الدفاع: ناكامورا ( اليابان) - ديني (الرأس الأخضر) - كوبارسي ( إسبانيا) - سينايا (غانا).
خط الوسط: ماكيني ( الولايات المتحدة) فيتي - الإكوادور).
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ( البرازيل) - ليونيل ميسي (الأرجنتين ) - كيليان مبابي (فرنسا) - إيرلينغ هالاند (النرويج).

 

 

 
 


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