التعادل السلبي يحسم مواجهة غانا وإنجلترا

الوكيل الإخباري- فرض منتخب غانا سيطرته الدفاعية على المباراة التي جمعته بنظيره الإنجليزي، ونجح في خطف نقطة ثمينة، في لقاء شهد سيطرة واضحة وهجمات خطيرة للأسود الثلاثة، لكن دون اهتزاز الشباك، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

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وبدأت إنجلترا المباراة بضغط هجومي مكثف، حيث سدد ديكلان رايس كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 14 مرت أعلى العارضة بقليل، ثم تابع إليوت أندرسون محاولاته بتسديدة من وسط المنطقة في الدقيقة 15 ارتدت من المدافعين، قبل أن يسدد جود بيلينجهام كرة من الجهة اليمنى في الدقيقة 33 لكنها اصطدمت بالمدافعين أيضا.



وفي الدقيقة 37، أضاع ديكلان رايس فرصة خطيرة برأسية من وسط المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل.



سيطرة مستمرة



واستمرت سيطرة إنجلترا في الشوط الثاني، حيث سدد أنتوني جوردون كرة من الجهة اليسرى في الدقيقة 57 لكن حارس غانا تصدى لها، ثم تابع نوني مادويكي تسديدة من الجهة اليمنى في الدقيقة 57 لكنها ارتدت من المدافعين، قبل أن يسدد إليوت أندرسون رأسية في الدقيقة 61 من عرضية رايس لكنها مرت أعلى المرمى.



وكثفت إنجلترا ضغطها، حيث سدد هاري كين كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 69 لكن حارس غانا تصدى لها، ثم أضاع بوكايو ساكا فرصة ذهبية برأسية من عرضية مادويكي في الدقيقة 70 ارتفعت فوق العارضة، قبل أن يهز نيكو أوريلي عارضة غانا في الدقيقة 86 برأسية من عرضية ريس جيمس، ثم تابع هاري كين بتسديدة من وسط المنطقة في الدقيقة 86 لكنها مرت عالية.



مرتدات غانية



وفي المقابل، اعتمدت غانا على الهجمات المرتدة، حيث سدد أنطوان سيمنيو كرة في الدقيقة 50 من الجهة اليمنى لكنها اصطدمت بالمدافعين، ثم سدد الأمير أدو كرة من وسط المنطقة في الدقيقة 79 لكنها ارتدت أيضا من المدافعين، لتكتفي بالتعادل السلبي.