التعمري وعلوان ضمن أفضل 50 لاعبا في مونديال 2026

الوكيل الإخباري- أظهرت إحصائيات مركز الإحصاء الرسمي الخاص ببطولة كأس العالم 2026، تصدر لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري قائمة أفضل اللاعبين الأردنيين في البطولة، بعدما حل في المركز الأربعين على الترتيب العام بين جميع اللاعبين المشاركين من مختلف المنتخبات.

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واستندت الإحصائية إلى تقييم الأداء والأرقام المسجلة خلال منافسات البطولة.