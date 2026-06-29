التعمري وعلوان ضمن أفضل 50 لاعبا في مونديال 2026

واستندت الإحصائية إلى تقييم الأداء والأرقام المسجلة خلال منافسات البطولة.
وجاء علي علوان في المركز الثالث والأربعين على الترتيب العام، فيما حل نور الروابدة في المركز 149 ومحمود مرضي في المركز 164 وإحسان حداد في المركز 181، ليؤكد لاعبو المنتخب الوطني حضورهم في الإحصائيات الفردية للبطولة رغم انتهاء مشاركة النشامى في دور المجموعات.
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