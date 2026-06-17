الحارس أبو ليلى يعلق على خسارة النشامى أمام النمسا

وأشار في تصريحات صحفية بعد المباراة أمام النمسا في كأس العالم، إلى أن المنتخب النمساوي نجح في حسم اللقاء من خلال كرات ثابتة.
وأكد أبو ليلى أن مباريات كأس العالم الكبيرة تحسمها التفاصيل الصغيرة، مضيفا أن المنتخب طوى صفحة المباراة ويتطلع إلى المباراة المقبلة.
وعن المواجهة القادمة أمام المنتخب الجزائري، قال أبو ليلى إن المنتخب الجزائري منتخب كبير، مؤكدا في الوقت ذاته أن لاعبي المنتخب الوطني لاعبون كبار وواثقون من أنفسهم، معربا عن أمله في تحقيق الفوز.
وجاءت تصريحات العرب عقب خسارة المنتخب الوطني أمام النمسا بنتيجة 3-1 في مستهل مشواره بالمجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم 2026.
وتقدم المنتخب النمساوي عبر رومانو شميد في الدقيقة 20، قبل أن يدرك علي علوان التعادل للنشامى مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 50، مسجلا أول هدف للأردن في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
وعادت النمسا للتقدم في الدقيقة 76 بهدف عكسي سجله يزن العرب بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في أثناء محاولته إبعاد كرة من ركلة ركنية، قبل أن يضيف ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بديل الضائع.
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