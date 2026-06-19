الجمعة 2026-06-19 07:42 م

الحكمان الأردنيان مخادمة والخلف ضمن طاقم تحكيم مباراة المغرب واسكتلندا

الحكم الأردني أدهم المخادمة
الحكم الأردني أدهم المخادمة
 
الجمعة، 19-06-2026 05:16 م
الوكيل الإخباري-   أُعلن، اليوم الجمعة، عن تعيين طاقم تحكيم أوزبكي لإدارة مباراة المغرب واسكتلندا، بقيادة الحكم إلجيز تانتاشيف، ويساعده مواطناه أندريه تسابينكو وتيمور غاينولين.اضافة اعلان


ويضم الطاقم أيضًا الحكم الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا، فيما يتولى الأردني محمد الخلف مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.

وتقام المباراة السبت، الساعة 1 بعد منتصف الليل؛ ضمن مباريات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2026.
 
 


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