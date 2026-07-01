الدعيع: لا يوجد حراس مميزون في كأس العالم

10:55 م

الوكيل الإخباري- اعتبر محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، أن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لا تشهد وجود حراس مميزين. اضافة اعلان





وقال الدعيع في تصريحات: "كما قلت من قبل، لا يوجد حارس بارز في كأس العالم، وانتقدوني الناس على منصة "إكس"، ولكن هذا الرقم خير دليل".



ويشير الحارس السعودي الأسبق إلى الإحصائية التي تشير إلى أن النسخة الحالية من المونديال شهدت تسجيل 34 هدفًا من خارج منطقة الجزاء، وهو رقم قياسي يتفوق على نسخة 2010 التي سُجل فيها 27 هدفًا من الخارج.



واستشهد الدعيع على الهدف الذي سكن شباك أليسون بيكر، حارس مرمى البرازيل، خلال الفوز على اليابان 2-1، أمس الإثنين، في دور الـ32، حيث اعتبر أنه يتحمل الخطأ في عدم التصدي للتسديدة من خارج منطقة الجزاء.



وأوضح: "الكرة من بعيد، لا بد أن يتحمل الحارس الخطأ في تسجيلها، بدايةً بأنه عاد للخلف على خط المرمى، لا بد أن يتقدم للأمام أولًا، ثم تأتي ردة الفعل".



وأتم: "الكرة أيضًا خفيفة، وقد خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل زيادة عدد الأهداف، بالإضافة إلى وجود عوامل خارجية مثل رش الملعب بالمياه قبل وأثناء المباراة، وهو ما يصعب المهمة على الحراس".



يُذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم شهدت تألق العديد من الحراس، في مقدمتهم المغربي ياسين بونو والمصري مصطفى شوبير اللذين قادا المنتخبين العربيين لعبور دور المجموعات.







