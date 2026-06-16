الثلاثاء 2026-06-16 02:27 ص

السعودية تحسم الشوط الأول لصالحها أمام الأوروغواي بهدف نظيف

السعودية تحسم الشوط الأول لصالحها أمام الأوروغواي بهدف نظيف
السعودية تحسم الشوط الأول لصالحها أمام الأوروغواي بهدف نظيف
 
الثلاثاء، 16-06-2026 01:53 ص
الوكيل الإخباري-   أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب الأوروغواي متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما فجر اليوم الثلاثاء على ملعب "هارد روك ستاديوم" في مدينة ميامي الأميركية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في مونديال 2026.اضافة اعلان


وشهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من جانب المنتخبين، قبل أن ينجح "الأخضر" في خطف هدف التقدم، وسط محاولات من المنتخب الأوروغوياني للعودة في النتيجة دون أن ينجح في هز الشباك حتى نهاية الشوط الأول.

ويأمل الجمهور العربي بأن يستمر المنتخب السعودي في مواصلة تفوقه خلال الشوط الثاني، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مشوار البطولة.
 
 


gnews

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