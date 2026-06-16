السعودية تحسم الشوط الأول لصالحها أمام الأوروغواي بهدف نظيف

وشهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من جانب المنتخبين، قبل أن ينجح "الأخضر" في خطف هدف التقدم، وسط محاولات من المنتخب الأوروغوياني للعودة في النتيجة دون أن ينجح في هز الشباك حتى نهاية الشوط الأول.
ويأمل الجمهور العربي بأن يستمر المنتخب السعودي في مواصلة تفوقه خلال الشوط الثاني، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مشوار البطولة.
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