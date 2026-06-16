السعودية تخرج بتعادل مثير أمام الأوروغواي .. وتألق لافت لحارسها محمد العويس

وكان "الأخضر" قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، قبل أن يدرك منتخب الأوروغواي التعادل في الشوط الثاني عبر اللاعب أراوخو في الدقيقة 80، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1.
وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا لحارس المنتخب السعودي محمد العويس، الذي قدم أداءً لافتًا وتصدى لعدة محاولات خطيرة من المنتخب الأوروغوياني، ليحافظ على حظوظ فريقه طوال فترات اللقاء ويمنع أهدافًا محققة.
وحاول الفريقان في الدقائق الأخيرة خطف هدف الفوز، إلا أن المباراة انتهت بتقاسم النقاط بين المنتخبين في مستهل مشوارهما بالبطولة.
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