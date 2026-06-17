الأربعاء 2026-06-17 10:58 ص

السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"

السلامي يطل على الأردنيين بتصريحات هامة قبل صافرة انطلاق المباراة أمام النمسا
السلامي
 
الأربعاء، 17-06-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، إن النتيجة التي انتهت بها مباراة الأردن والنمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"، رغم اعترافه بوجود فارق في الخبرات بين المنتخبين.

اضافة اعلان


وأضاف سلامي، في تصريحات عقب المباراة، الأربعاء، أن المنتخب الوطني "قدم مباراة كبيرة من حيث الشجاعة والإقدام"، مشيراً إلى أن "النتيجة لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني، رغم أن الفوارق كبيرة ولاعبي النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية، خلافاً لتشكيلتنا".


وأكد سلامي أن "الفوارق كبيرة، ولاعبو النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحارس أبو ليلى يعلق على مباراة النمسا

كأس العالم الحارس أبو ليلى يعلق على خسارة النشامى أمام النمسا

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يعلق على مباراة النشامى امام النمسا

علي علوان

كأس العالم علي علوان يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير الأردنية

قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

تكنولوجيا قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

جانب من الحادث

منوعات مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية

السلامي يطل على الأردنيين بتصريحات هامة قبل صافرة انطلاق المباراة أمام النمسا

كأس العالم السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"

سفن وناقلات نفط

عربي ودولي بلومبيرغ: سفن تغيّر مواقعها مع استعداد طهران لبيع نفطها



 
 






الأكثر مشاهدة

 