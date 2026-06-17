السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"

وأضاف سلامي، في تصريحات عقب المباراة، الأربعاء، أن المنتخب الوطني "قدم مباراة كبيرة من حيث الشجاعة والإقدام"، مشيراً إلى أن "النتيجة لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني، رغم أن الفوارق كبيرة ولاعبي النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية، خلافاً لتشكيلتنا".
وأكد سلامي أن "الفوارق كبيرة، ولاعبو النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية".
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