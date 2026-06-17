السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"

الوكيل الإخباري- قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، إن النتيجة التي انتهت بها مباراة الأردن والنمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"، رغم اعترافه بوجود فارق في الخبرات بين المنتخبين.

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وأضاف سلامي، في تصريحات عقب المباراة، الأربعاء، أن المنتخب الوطني "قدم مباراة كبيرة من حيث الشجاعة والإقدام"، مشيراً إلى أن "النتيجة لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني، رغم أن الفوارق كبيرة ولاعبي النمسا لديهم تجربة كبيرة في البطولات الأوروبية، خلافاً لتشكيلتنا".