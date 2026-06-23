الثلاثاء 2026-06-23 12:00 م

السلامي: فخور بما قدمه اللاعبون والتجربة وحدها حرمتنا من نتائج أفضل

مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي
جمال السلامي
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو "النشامى" أمام المنتخب الجزائري، مشيرا إلى أن الفريق كان يستحق نتائج أفضل خلال مشاركته في كأس العالم، إلا أن قلة الخبرة والتجربة في مثل هذه البطولات الكبرى حالت دون تحقيق ذلك.

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وقال السلامي، في تصريحات عقب خسارة المنتخب الوطني أمام الجزائر، إن المباراة كانت كبيرة أمام منتخب قوي يعج باللاعبين المميزين، موضحا أن الجهاز الفني اعتمد النهج ذاته الذي اتبعه أمام النمسا، والقائم على إغلاق المساحات أمام المنافس والحد من خطورته، خاصة عبر الأطراف التي تعد من أبرز نقاط قوة المنتخب الجزائري.


وأضاف أن منتخب النشامى نجح دفاعيا في معظم فترات اللقاء، حيث لم يتمكن المنافس من الوصول إلى المرمى بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن أحد لاعبي الجزائر كان الأكثر إزعاجا لفريقه، فيما حافظ اللاعبون على انضباطهم الدفاعي وقدّموا أداء مميزا على مستوى التنظيم والحفاظ على النتيجة.


وأشاد السلامي بالحارس يزيد أبو ليلى، مؤكدا أنه قدم مباراة كبيرة ، معربا عن فخره بالمستوى الذي أظهره جميع اللاعبين.

 
 


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