السويد تتصدر مجموعتها بفوز كبير على تونس بخماسية

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الوكيل الإخباري- جانب من مباراة السويد وتونس ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم 2026 على ملعب مونتيري في غوادالوبي. 14/06/2026. اضافة اعلان





استهل المنتخب السويدي مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز كبير على نظيره التونسي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة السادسة على ملعب مونتيري في غوادالوبي.



وافتتح ياسين أياري التسجيل للسويد مبكراً في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز أليكسندر إيساك النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 30.



وقلّص المنتخب التونسي الفارق عبر عمر الرقيق في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد 2-1.



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي تفوقه، فسجل فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم أضاف ماتياس سفانبيرغ الهدف الرابع في الدقيقة 84، قبل أن يختتم ياسين أياري مهرجان الأهداف بتسجيله هدفه الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.



وبهذا الفوز، رفع المنتخب السويدي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف، بعدما سجل خمسة أهداف واستقبل هدفاً واحداً، فيما تقاسم منتخبا اليابان وهولندا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما، بينما تذيّل المنتخب التونسي الترتيب من دون نقاط.





