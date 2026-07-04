السيسي يهنئ منتخب مصر بأول تأهل في تاريخه إلى دور الـ16 بكأس العالم

وقال السيسي، في منشور عبر حسابه، "أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب".
وأضاف أن لاعبي المنتخب "أثبتوا أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق، والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات".
وأعرب الرئيس المصري عن تمنياته للمنتخب بالتوفيق في مشواره المقبل بالبطولة، قائلا: "كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر".
وحجز المنتخب المصري مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة ويقتربوا من تحقيق إنجاز تاريخي.
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