"السيسي" يهنئ منتخب مصر بالفوز التاريخي على نيوزيلندا

الوكيل الإخباري- هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر الوطني وجماهير الشعب المصري العظيم، بمناسبة تحقيق الفراعنة لأول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بتصفيات ومنافسات كأس العالم.

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