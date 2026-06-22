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"السيسي" يهنئ منتخب مصر بالفوز التاريخي على نيوزيلندا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
 
الإثنين، 22-06-2026 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر الوطني وجماهير الشعب المصري العظيم، بمناسبة تحقيق الفراعنة لأول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بتصفيات ومنافسات كأس العالم.

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وأشاد الرئيس السيسي، في تدوينة رسمية له، بالأداء المشرف الذي قدمه لاعبو المنتخب في الملتقى المونديالي، مؤكدا أن هذا الظهور جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة صلبة، وإرادة قوية، وإصرار على نحت الفوز.

 
 


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