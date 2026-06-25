السيناريو الأخطر قد يحضر.. مفاجآت في تشكيلة الأرجنتين ضد النشامى

الوكيل الإخباري- يحيط الغموض بموقف إيميليانو مارتينيز قبل مباراة الأرجنتين المرتقبة أمام الأردن، في وقت حسم فيه "الألبيسيليستي" صدارة مجموعته ويستعد لإجراء تغييرات واسعة على تشكيلته الأساسية.

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ويتعافى حارس أستون فيلا من كسر في إصبع البنصر تعرض له خلال نهائي الدوري الأوروبي، في سباق مع الزمن للحاق بالمواجهة. ورغم تعافيه "القياسي" وفق مصادر الجهاز الفني، يدرس ليونيل سكالوني وطاقمه خيار إراحته لتجنب أي مضاعفات أو إجهاد في المنطقة المصابة.



وفي حال قرر الجهاز الفني استبعاد مارتينيز من التشكيل الأساسي، بحسب "آس" الإسبانية، يبرز خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد كخيار أول لحراسة المرمى. ويأتي موسو بعد موسم وصفه المتابعون بأنه "الأفضل في مسيرته"، ما عزز موقعه كبديل موثوق وقادر على تعويض غياب مارتينيز في كأس العالم.



تغييرات بالجملة.. وميسي حاضر