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السيناريو الأخطر قد يحضر.. مفاجآت في تشكيلة الأرجنتين ضد النشامى

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 10:16 م

الوكيل الإخباري- يحيط الغموض بموقف إيميليانو مارتينيز قبل مباراة الأرجنتين المرتقبة أمام الأردن، في وقت حسم فيه "الألبيسيليستي" صدارة مجموعته ويستعد لإجراء تغييرات واسعة على تشكيلته الأساسية.

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ويتعافى حارس أستون فيلا من كسر في إصبع البنصر تعرض له خلال نهائي الدوري الأوروبي، في سباق مع الزمن للحاق بالمواجهة. ورغم تعافيه "القياسي" وفق مصادر الجهاز الفني، يدرس ليونيل سكالوني وطاقمه خيار إراحته لتجنب أي مضاعفات أو إجهاد في المنطقة المصابة.

وفي حال قرر الجهاز الفني استبعاد مارتينيز من التشكيل الأساسي، بحسب "آس" الإسبانية، يبرز خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد كخيار أول لحراسة المرمى. ويأتي موسو بعد موسم وصفه المتابعون بأنه "الأفضل في مسيرته"، ما عزز موقعه كبديل موثوق وقادر على تعويض غياب مارتينيز في كأس العالم.

تغييرات بالجملة.. وميسي حاضر


ضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة بعد أول جولتين، ما يدفع سكالوني لمنح الفرصة لعدة أسماء. وتشير التوقعات إلى دخول كل من فالنتين باركو، لياندرو باريديس، ليساندرو مارتينيز، بالاسيوس، جوليانو سيميوني، وفلاكو لوبيز التشكيلة الأساسية. كما يُنتظر أن يحصل نيكو باز وماركوس سينيسي على دقائق لعب مؤثرة، سواء من البداية أو كبدلاء.

أما ليونيل ميسي، الذي أتم عامه الـ39 مؤخرًا، فبات وجوده "لا غنى عنه". القائد التاريخي للبطولة يتصدر ترتيب الهدافين في النسخة الحالية برصيد 5 أهداف، وأكد المنتخب مشاركته أمام الأردن دون حسم مسألة البدء أساسيًا أو الدخول بديلًا. ويرى مقربون أن سعي ميسي لتعزيز أرقامه القياسية أحد دوافع مشاركته، رغم الجدل حول حاجته للراحة.

 
 


gnews

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