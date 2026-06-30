الثلاثاء 2026-06-30 08:29 م

الشيخ محمد بن راشد يعلق على بلوغ المغرب دور الـ16 لمونديال 2026

الشيخ محمد بن راشد يعلق على بلوغ المغرب دور الـ16 لمونديال 2026
الشيخ محمد بن راشد يعلق على بلوغ المغرب دور الـ16 لمونديال 2026
 
الثلاثاء، 30-06-2026 08:19 م
الوكيل الإخباري-   هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منتخب المغرب على وصوله إلى دور الـ16 من كأس العالم مشيدا بروح اللاعبين "القتالية".اضافة اعلان


وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة "X": "ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم.. روح قتالية.. ومباراة حاسمة.. وإبهار عربي أمام العالم".

وتابع حاكم دبي قائلا: "فرحتنا اليوم مغربية.. ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب".

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الكندي في دور الـ16 بإعادة للمباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم 2022.
 
 


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