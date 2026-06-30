الشيخ محمد بن راشد يعلق على بلوغ المغرب دور الـ16 لمونديال 2026

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة "X": "ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم.. روح قتالية.. ومباراة حاسمة.. وإبهار عربي أمام العالم".
وتابع حاكم دبي قائلا: "فرحتنا اليوم مغربية.. ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب".
وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الكندي في دور الـ16 بإعادة للمباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم 2022.
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