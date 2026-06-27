العراق يودع كأس العالم بخسارة قاسية أمام السنغال

12:34 ص

الوكيل الإخباري- أنهى منتخب العراق مونديال 2026 في كرة القدم بطريقة مخيبة للآمال، إذ ودع رسميا بخسارة ثالثة موجعة وثقيلة أمام السنغال 0-5 الجمعة في تورونتو، في مباراة أكملها باكرا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13. اضافة اعلان





وبعد افتتاح حبيب ديارا التسجيل (4)، طُرد المدافع ريبين سولاقا (13)، ثم انهار العراق في الشوط الثاني وتلقى أربعة أهداف عبر إسماعيلا سار (56) وباب غي (59، 71)، وإيليمان ندياي (82)، لتضمن السنغال فوزها الأول وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.









