العراق يودع كأس العالم بخسارة قاسية أمام السنغال

وبعد افتتاح حبيب ديارا التسجيل (4)، طُرد المدافع ريبين سولاقا (13)، ثم انهار العراق في الشوط الثاني وتلقى أربعة أهداف عبر إسماعيلا سار (56) وباب غي (59، 71)، وإيليمان ندياي (82)، لتضمن السنغال فوزها الأول وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.
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