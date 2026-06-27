السبت 2026-06-27 01:45 م

العقبة تبث مباراة النشامى أمام الأرجنتين من ساحة الثورة العربية ومرافقها

أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وهو يرتدي الزي الجديد مطبوعا عليه شعار مونديال 2026
أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وهو يرتدي الزي الجديد مطبوعا عليه شعار مونديال 2026
 
السبت، 27-06-2026 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   استكملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع وزارة الشباب وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة المرافق وشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، استعداداتها لتنظيم فعالية بث مباراة المنتخب الوطني الأردني أمام نظيره الأرجنتيني، فجر الأحد في ساحة الثورة العربية الكبرى.اضافة اعلان


وأعلنت سلطة العقبة تجهيز ساحة الثورة بشاشات عرض عملاقة رئيسية و3 شاشات في مرافق الساحة والمناطق المحيطة، بما يتيح للجمهور متابعة مجريات المباراة من مواقع متعددة، إضافة إلى تخصيص مساحات منظمة لاستقبال العائلات والشباب ضمن بيئة آمنة ومريحة.

وأضافت إن الترتيبات شملت توفير خدمات النقل المجاني من عدد من المواقع داخل المدينة إلى موقع الفعالية، بهدف تسهيل وصول المواطنين والزوار وتنظيم الحركة خلال الحدث وعودتهم.

وفي إطار الاستعدادات الإعلامية، نفذ فريق إعلام السلطة خطة ترويجية تضمنت نشر الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي والشاشات واللوحات الإعلانية في مختلف مناطق العقبة، إلى جانب إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) تتضمن تفاصيل الفعالية ومواعيدها وإرشادات الحضور.

وأكدت الجهات المنظمة جاهزيتها الفنية واللوجستية لاستقبال الجمهور، بما يضمن انسيابية التنظيم وتقديم تجربة مشاهدة جماعية منظمة تواكب حجم الإقبال المتوقع على متابعة المباراة.

وتم الإعلان عن مواقع التجمع، ومسارات النقل المجاني وأوقات استقبال الجمهور عبر المنصات الرسمية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشاشات الإعلانية.
 
 


gnews

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