"الفيفا" يحقق مع شبيهة شاكيرا .. أزمة قانونية تلوح في الأفق

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الوكيل الإخباري- تواجه المغنية والمقلدة الفنزويلية ريبيكا مايلانو، المعروفة باسم "شاكيبيكا"، أزمة قانونية حادة في ضوء تحقيق يجريه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن استخدامها غير المصرح به لصور ورموز وعلامات تجارية محمية تابعة لبطولة كأس العالم 2026، مما قد يعرضها لغرامة مالية باهظة. اضافة اعلان





وتأتي هذه الأزمة بسبب أدائها استعراضًا مستوحى من الأغنية الرسمية للمونديال الحالي والتي تحمل اسم "داي داي" وتؤديها الفنانة الكولومبية شاكيرا بالتعاون مع المغني برنا بوي.



وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "فيفا" يحقق في استخدام شاكيبيكا لعناصر بصرية ورسومات ترويجية وشعارات محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما يشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر ويؤثر على الشركات الراعية والناشرين.



ويراقب "فيفا" بدقة أي استغلال تجاري غير قانوني لعلاماته المسجلة لمنع إعطاء انطباع بوجود ارتباط رسمي أو ترويج معتمد، لا سيما في ظل صرامة الاتفاقيات وحقوق البث المبرمة، وفي حال ثبوت الغرض التجاري من العرض، فقد يتخذ إجراءات قانونية رسمية ضدها، علمًا بأنه لم يتم فرض عقوبة رسمية أو رفع دعوى قضائية حتى الآن.



وتملك ريبيكا مايلانو مسيرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في محاكاة أسلوب شاكيرا وصوتها ورقصاتها منذ أن بدأت مشوارها في برامج المواهب في فنزويلا، ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية دولية تضم أكثر من 650 ألف متابع على منصات التواصل الاجتماعي من خلال تقديم عروض لأغاني شهيرة مثل "هيبس دونت لاي" و"واكا واكا"، مع تأكيدها المستمر على عدم وجود أي ارتباط رسمي يجمعها بالفريق الإداري للفنانة شاكيرا.





