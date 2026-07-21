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الكشف عن القصة الكاملة وراء كلمات ميسي قبل نهائي المونديال

الكشف عن القصة الكاملة وراء كلمات ميسي قبل نهائي المونديال
الكشف عن القصة الكاملة وراء كلمات ميسي قبل نهائي المونديال
 
الثلاثاء، 21-07-2026 12:51 م
الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل مؤثرة سبقت نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، وحقيقة الخلافات داخل غرفة تبديل الملابس وحديث ليونيل ميسي مع زملائه.اضافة اعلان


وبحسب الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري، أخبر ميسي لاعبي المنتخب أن مواجهة إسبانيا ستكون الأخيرة له بقميص الأرجنتين، وهو ما تسبب في انهيار عدد من اللاعبين عاطفيا قبل دقائق من النزول إلى أرض الملعب، حيث ظهر إنزو فرنانديز وليساندرو مارتينيز متأثرين بشكل واضح في اللقطات التي انتشرت لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل الخروج من غرفة الملابس، وجه القائد الأرجنتيني رسالة قصيرة إلى زملائه، طالبهم فيها بالهدوء والتركيز الكامل على المباراة، قائلا:"هدوء يا شباب... أهم شيء أن نبقى هادئين. لننس كل شيء، ولنفكر فقط في اللعب."

وانتشر هذا المقطع على نطاق واسع، وأثار موجة من التكهنات حول ما كان يقصده ميسي بعبارة "لننس كل شيء"، قبل أن تؤكد لاتوري أن السبب لم يكن وجود أزمة داخل المنتخب، وإنما التأثر الكبير بإعلان ميسي أن النهائي سيكون محطته الأخيرة مع منتخب بلاده.

وتزامنت هذه الأجواء مع رسالة نشرها ميسي قبل النهائي بساعات، حملت نبرة وداع واضحة، إذ أكد أن هذا الجيل "كتب تاريخا لن ينسى مهما كانت نتيجة المباراة"، وهو ما عزز التكهنات بأن النهائي كان بالفعل نهاية رحلته الدولية مع "التانغو".
 
 


gnews

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