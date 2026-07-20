الكشف عن سبب لكمة باريديس نحو غافي بعد هزيمة الأرجنتين

الوكيل الإخباري- تصدرت مقاطع المشادة التي جرت بين لياندرو باريديس، لاعب المنتخب الأرجنتيني، وبابلو غافي، لاعب المنتخب الإسباني، المشهد عقب إطلاق الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش صافرة النهاية معلنا فوز إسبانيا بكأس العالم.

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وأظهرت الصور الأولى دخول كل من إيريك غارسيا وبابلو غافي في شجار بالأيدي مع باريديس، الذي أسقط لاعب برشلونة أرضا، دون أن تتضح الدوافع المباشرة للاشتباك في بادئ الأمر.

وكشفت زوايا إضافية للقطات المصورة عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع المشادة؛ إذ بينت المقاطع قيام ناهويل مولينا، ظهير المنتخب الأرجنتيني، بتوجيه لكمة إلى صدر اللاعب الإسباني رودري أثناء ركضه احتفالا بالفوز.