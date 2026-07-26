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الكشف عن هدية ميسي لزملائه عقب خسارة نهائي كأس العالم

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أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 10:30 م

الوكيل الإخباري- رغم خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام إسبانيا، أراد ليونيل ميسي، قائد منتخب "راقصو التانغو"، التعبير عن تقديره لزملائه.

وقدم ميسي، الذي يرجح أنه كان يخوض آخر مونديال في مسيرته الكروية الحافلة، هدية شخصية لكل لاعب من اللاعبين الـ25، الذين تواجدوا في قائمة منتخب الأرجنتين بالبطولة، عربون شكر لهم على التزامهم طوال المنافسة.

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وكشفت شريكة ماركوس سينيسي عن بعض الهدايا التي تلقاها المدافع الأرجنتيني، ومنها حقيبة ظهر مخصصة بألوان المنتخب، وزجاجة مياه من ماركة ستانلي، ومجموعة كاملة لتحضير مشروب المتة، وهو مشروب شهير في قارة أمريكا الجنوبية.


وتجسد هذه اللفتة دور ميسي القيادي والتزامه الراسخ بتعزيز العلاقات القوية داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني، الذي كان يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1978 و1986 و2022.


يشار إلى أن منتخب الأرجنتين خسر أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية لمونديال 2026، التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك الأمريكية، الأحد الماضي.

 
 


gnews

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