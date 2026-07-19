الكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في كأس العالم 2026

بحسب موقع "ذا تاتشلاين - The Touchline"، اجتمعت لجنة الجوائز الفردية التابعة (فيفا) يوم الجمعة الماضي، وقررت منح لقب أفضل لاعب في البطولة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.
ومن المنتظر أن يقود ميسي منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2026، ضد نظيره الإسباني مساء اليوم الأحد 19 يوليو 2026، على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخاض النجم المخضرم ليونيل ميسي البالغ من العمر 39 عاما، سبع مباريات حتى الآن ضمن كأس مونديال 2026، وأحرز ثمانية أهداف، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.
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