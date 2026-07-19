الكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في كأس العالم 2026

الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اجتماعا لمناقشة الجوائز التي ستمنح بعد نهاية كأس العالم 2026 مساء اليوم الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



بحسب موقع "ذا تاتشلاين - The Touchline"، اجتمعت لجنة الجوائز الفردية التابعة (فيفا) يوم الجمعة الماضي، وقررت منح لقب أفضل لاعب في البطولة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

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ومن المنتظر أن يقود ميسي منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2026، ضد نظيره الإسباني مساء اليوم الأحد 19 يوليو 2026، على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، بالولايات المتحدة الأمريكية.