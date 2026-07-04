"المباراة الأصعب".. مدرب المغرب يعلق على مواجهة كندا

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الوكيل الإخباري- أكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن "أسود الأطلس" سيخوضون أصعب مباراة في مونديال 2026 عندما يلاقون كندا في ثمن النهائي. اضافة اعلان





وقال وهبي في مؤتمر صحافي قبل المواجهة: "أنا شخص صريح عندما أتحدث مع اللاعبين، لقد قلت لهم إنها أهم مباراة وأصعب مباراة وأنا قليلا ما أخطأ".



وأضاف "ستكون مباراة الغد صعبة، هم يعلمون ذلك ونحن أيضا، هذه مباراة أصعب لأننا سنخوضها غدا وما شيء عداها لن أقول شيئا لا مني ولا من طاقمي" في إشارة إلى تساؤلات الصحافيين حول القمة المرتقبة في ربع النهائي ضد فرنسا في حال تخطي كندا.



وتابع "وتيرة عمل الكنديين وحماسهم ورغبتهم في التحكم في كل تفصيل مع الكرة ومن دونها، لديهم هوية حقيقية ويثقون في ميزاتهم ويريدون تنفيذها وهم يركزون على مواجهتنا، كلها أسباب تجعل مهمتنا أكثر صعوبة".



وأكد وهبي جاهزية جميع اللاعبين للمباراة بينهم مدافع كريستال بالاس الإنكليزي شادي رياض الذي تعرض لإصابة في ركبته اليسرى ضد هولندا، وقال "تلقى ضربة في الركبة في المباراة الأخيرة ولكن الأمر ليس بهذه الخطورة اليوم كان معنا وسنرى هذا المساء حالته البدنية لكنني متأكد أنه سيلعب غدا مع جميع اللاعبين الجاهزين بنسبة 100 بالمئة".



وواصل وهبي الدفاع عن مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياس البعيد شيئا عن مستواه، وقال "المشكلة مع اللاعبين الكبار هي أننا ننتظر منهم المزيد، لكن المهم هو أن يكونوا بدنيا وفنيا في القمة، صحيح أنه كان في القمة في أمم إفريقيا ولكننا لا زلنا في كأس العالم".



وأبرز "لا نريد أن يكون إبراهيم في قمته في كل كرة، هو في حالة جيدة جدا، وأحد أفضل اللاعبين وننتظر منه المزيد وهذا ما سيصنعه وهو هادئ وأنا هادئ وسوف ترون ذلك غدا، سوف يسجل إن شاء الله".



وأشار وهبي إلى أن الإرهاق لن يؤثر على لاعبيه، وقال "نحن نحسن التدريب في التعافي وأن المثابرة والثبات وجاهزية اللاعبين ذهنيا هذا الأهم وفي حال العكس لن نذهب بعيدا".











