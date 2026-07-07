الثلاثاء 2026-07-07 09:30 م

المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 08:52 م

الوكيل الإخباري- نال الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة أعلى تقييم تحكيمي في مباريات الدور 16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد إدارته مباراة بلجيكا والولايات المتحدة.

اضافة اعلان


ووفقا لموقع (Archivo VAR) الإسباني المتخصص في تحليل الأداء التحكيمي، حصل المخادمة على تقييم 6 من 10، وهو أعلى تقييم بين حكام مباريات هذا الدور.


وأشار الموقع إلى أن المخادمة قدم أداء مستقرا ونجح في إدارة المباراة دون أخطاء مؤثرة، لافتا إلى أن مستواه جاء امتدادا للأداء المميز الذي قدمه في البطولة، ليواصل تأكيد حضوره بين أبرز الحكام المشاركين في مونديال 2026.


ويعد هذا التقييم محطة جديدة في مسيرة المخادمة خلال البطولة، بعدما حظي بإشادات فنية متكررة نظير المستويات التي قدمها في المباريات التي أسندت إليه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر تودّع المونديال برأس مرفوعة بعد ملحمة أمام الأرجنتين .. وأداء كارثي من الحكم

كأس العالم مصر تودّع المونديال برأس مرفوعة بعد ملحمة أمام الأرجنتين .. وأداء كارثي من الحكم

ب

أخبار محلية الأردن وجمهورية ترينيداد وتوباغو يوقعان بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية

ل

كأس العالم المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم

رقم سلبي قياسي لميسي لا ينافسه فيه أحد بكأس العالم !

كأس العالم رقم سلبي قياسي لميسي لا ينافسه فيه أحد بكأس العالم !

ب

عربي ودولي الأرصاد العالمية تتوقع اختفاء آخر نهر جليدي استوائي

ب

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية في مضيق هرمز

ل

أخبار محلية العيسوي يرعى حفل تخريج دورة الدليل السياحي لأبناء الكرك

ب

أخبار محلية سلطة العقبة تثمن جهود الدفاع المدني بالسيطرة على حريق مصنع فلورايد الألمنيوم



 
 






الأكثر مشاهدة

 