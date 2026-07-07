المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم

الوكيل الإخباري- نال الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة أعلى تقييم تحكيمي في مباريات الدور 16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد إدارته مباراة بلجيكا والولايات المتحدة.

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ووفقا لموقع (Archivo VAR) الإسباني المتخصص في تحليل الأداء التحكيمي، حصل المخادمة على تقييم 6 من 10، وهو أعلى تقييم بين حكام مباريات هذا الدور.



وأشار الموقع إلى أن المخادمة قدم أداء مستقرا ونجح في إدارة المباراة دون أخطاء مؤثرة، لافتا إلى أن مستواه جاء امتدادا للأداء المميز الذي قدمه في البطولة، ليواصل تأكيد حضوره بين أبرز الحكام المشاركين في مونديال 2026.