المخادمة يواصل تمثيل الأردن في كأس العالم

الوكيل الإخباري- قلّصت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة حكام الساحة المشاركين في كأس العالم 2026، لتقتصر على 12 حكما فقط سيتولون إدارة المباريات المتبقية من البطولة، بعد استبعاد معظم الحكام الذين شاركوا منذ انطلاق المنافسات.

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وضمت القائمة المختصرة حكمين عربيين فقط، هما الأردني أدهم المخادمة والمغربي جلال جيد، اللذان سيواصلان إدارة مباريات الأدوار الحاسمة.



كما شملت القائمة عشرة حكام آخرين يمثلون عدة قارات، وهم: علي رضا فغاني (أستراليا)، إسماعيل الفتح (الولايات المتحدة)، خيسوس فالينزويلا (فنزويلا)، ويلتون سامبايو (البرازيل)، جواو بينهيرو (البرتغال)، إسبن إسكاس (النرويج)، سيمون مارسينياك (بولندا)، ماوريتسيو مارياني (إيطاليا)، غلين نيبيرغ (السويد)، وسلافكو فينسيتش (سلوفينيا).



وكان "فيفا" قد اختار مع انطلاق البطولة ثمانية حكام عرب لإدارة مباريات المونديال، بواقع أربعة من آسيا، هم:



الأردني أدهم مخادمة، والقطري عبد الرحمن الجاسم، والسعودي خالد الطريس، والإماراتي عمر آل علي، وأربعة من أفريقيا، هم: الجزائري مصطفى غربال، والمغربي جلال جيد، والموريتاني دحان بيده، والمصري أمين عمر.