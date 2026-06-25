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المدرج الروماني يستقبل الجماهير لمتابعة مواجهة النشامى والأرجنتين

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جانب من الحضور
 
الخميس، 25-06-2026 04:12 م

الوكيل الإخباري- يستقبل المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد جماهير النشامى؛ لمتابعة مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن فعاليات وطنية لا تُختزل في نتيجة مباراة أو حسابات الفوز والخسارة، بل تعبّر عن تقدير المنجز التاريخي الذي حققه المنتخب بتأهله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، والاحتفاء بالمسيرة التي أوصلت الكرة الأردنية إلى هذا المحفل العالمي.

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وتواصل وزارة الشباب وأمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصال الحكومي، وهيئة تنشيط السياحة، تنظيم الفعاليات الجماهيرية في المواقع الثلاثة عبر البث المباشر، ضمن حالة وطنية مميزة تجمع الأردنيين خلف منتخب النشامى.


وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة من صباح الأحد 28 حزيران، فيما تفتح البوابات أمام الجمهور عند الساعة الثالثة صباحًا، قبل موعد المباراة بساعتين.


وأظهرت الفعاليات الجماهيرية خلال المباريات السابقة حالة وطنية لافتة، جمعت الأردنيين في العاصمة ومختلف محافظات المملكة، وقدمت صورة تعبّر عن وحدة المجتمع واعتزازه بمنتخبه وهويته الوطنية الأردنية، ورسخت حضور النشامى باعتبارهم عنوانًا للفرح والفخر الوطني.


كما أسهم تنظيم الفعاليات في المواقع الأثرية والسياحية في تقديم صورة مميزة عن الأردن أمام وسائل الإعلام والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، من خلال الجمع بين الحضور الجماهيري والإرث التاريخي والحضاري للمملكة، بما يعزز الترويج لهذه المواقع، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنشيط القطاع السياحي وإبراز تنوع المنتج السياحي الأردني.


وأكدت الجهات المنظمة استكمال التجهيزات الأمنية والتنظيمية اللازمة، من خلال تحديد مسارات واضحة للدخول والخروج، وتوفير فرق للإرشاد والتنظيم، مشيرة إلى أن الدخول سيكون ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة لكل موقع.


ودعت الجمهور إلى الحضور المبكر، والالتزام بتعليمات رجال الأمن والمنظمين، وتجنب التدافع وإغلاق الممرات، والمحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية، والمشاركة بالأعلام والشماغ الأردني في أجواء الدعم والمؤازرة للمنتخب الوطني.


وتحمل الفعالية في المدرج الروماني، أحد أبرز آثار عمّان الخالدة، دلالة خاصة؛ إذ يجتمع الأردنيون في موقع يمتد تاريخه لنحو ألفي عام، ليصنعوا مشهدًا يجمع بين عراقة المكان وحداثة الإنجاز، ويؤكد أن مشاركة النشامى في كأس العالم أصبحت مناسبة وطنية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

 
 


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كأس العالم المدرج الروماني يستقبل الجماهير لمتابعة مواجهة النشامى والأرجنتين



 
 






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