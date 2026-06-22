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المصري زيكو يغتنم فرصته في كأس العالم على حساب إجازته الصيفية

المصري زيكو يغتنم فرصته في كأس العالم على حساب إجازته الصيفية
المصري زيكو يغتنم فرصته في كأس العالم على حساب إجازته الصيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   كان مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" يستعد لقضاء إجازة صيفية على الساحل الشمالي لمصر، عندما بدل انضمامه غير المتوقع لصفوف المنتخب المصري خططه.

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وقال مهاجم نادي بيراميدز للصحفيين بعد أن سجل هدفا وصنع آخر في فوز مصر 3-1 على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم اليوم الاثنين "كنت بعيدا عن المنتخب الوطني وبصراحة لم أكن أتوقع ذلك. أحضرني المدرب حسام حسن من الساحل الشمالي. كنت على وشك الذهاب في إجازة، وفجأة وجدت نفسي في كأس العالم"..


وكان زيكو لاعبا مغمورا قبل البطولة، لكنه سرعان ما برز كأحد أبرز لاعبي المنتخب المصري.

 
 


gnews

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