المغرب تقصي هولندا وتصعد إلى دور الـ 16 في مونديال العالم بعد مباراة ملحمية

06:59 ص

الوكيل الإخباري- واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 إثر فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مواجهة فرض خلالها "أسود الأطلس" سيطرتهم على معظم فترات المباراة. اضافة اعلان





وبحسب مجريات اللقاء، تقدم المنتخب الهولندي أولاً عبر كودي جاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يرفض المنتخب المغربي الاستسلام، لينجح عيسى ديوب في إدراك التعادل عند الدقيقة 90+1، مانحاً "أسود الأطلس" فرصة العودة في واحدة من أكثر لحظات المباراة إثارة.



وامتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية، حيث واصل المنتخب المغربي أفضليته الميدانية، وظهر أكثر تنظيماً وخطورة، بينما عانى المنتخب الهولندي في مجاراة الإيقاع المرتفع الذي فرضه لاعبو المغرب، الذين سيطروا على وسط الملعب وهددوا المرمى في أكثر من مناسبة.



وفي ركلات الترجيح، واصل "أسود الأطلس" تألقهم وتألق حارسهم ياسين بونو، وحسموا المواجهة 3-2، ليقصوا المنتخب الهولندي ويخطفوا بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المغربية في المحافل العالمية.



وأكد المنتخب المغربي من خلال هذا الأداء أنه أحد أبرز منتخبات البطولة، بعدما قدم مباراة كبيرة على المستويين الفني والتكتيكي، وفرض شخصيته أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية، ليستحق العبور إلى الدور المقبل وسط إشادة واسعة بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي للاعبين.







