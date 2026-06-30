المغرب تقصي هولندا وتصعد إلى دور الـ 16 في مونديال العالم بعد مباراة ملحمية

وبحسب مجريات اللقاء، تقدم المنتخب الهولندي أولاً عبر كودي جاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يرفض المنتخب المغربي الاستسلام، لينجح عيسى ديوب في إدراك التعادل عند الدقيقة 90+1، مانحاً "أسود الأطلس" فرصة العودة في واحدة من أكثر لحظات المباراة إثارة.
وامتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية، حيث واصل المنتخب المغربي أفضليته الميدانية، وظهر أكثر تنظيماً وخطورة، بينما عانى المنتخب الهولندي في مجاراة الإيقاع المرتفع الذي فرضه لاعبو المغرب، الذين سيطروا على وسط الملعب وهددوا المرمى في أكثر من مناسبة.
وفي ركلات الترجيح، واصل "أسود الأطلس" تألقهم وتألق حارسهم ياسين بونو، وحسموا المواجهة 3-2، ليقصوا المنتخب الهولندي ويخطفوا بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المغربية في المحافل العالمية.
وأكد المنتخب المغربي من خلال هذا الأداء أنه أحد أبرز منتخبات البطولة، بعدما قدم مباراة كبيرة على المستويين الفني والتكتيكي، وفرض شخصيته أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية، ليستحق العبور إلى الدور المقبل وسط إشادة واسعة بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي للاعبين.
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