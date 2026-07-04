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المغرب ضد كندا.. الموعد والتشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

تت
أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 07:03 م

الوكيل الإخباري- تتجه أنظار متابعي بطولة كاس العالم لكرة القدم 2026، صوب ملعب "هيوستن" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف مباراة منتخبي المغرب وكندا، ضمن دور الـ16 للمونديال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين المغرب وكندا مساء اليوم في تمام الساعة (18:00) بتوقيت العاصمة المغربية الرباط.

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وتأهل منتخب المغرب "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).


بينما صعد منتخب كندا إلى الدور نفسه بعدما حقق الفوز على جنوب إفريقيا بهدف وحيد.


الفائز من مباراة المغرب وكندا سيواجه في الدور ربع النهائي الفائز من لقاء منتخبي فرنسا وباراغواي.


وسيبدأ المغربي محمد وهبي (49 عاما) المدير الفني لمنتخب "أسود الأطلس" بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة كندا:

 


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بينما اختار الأمريكي جيسي مارش (52 عاما) المدير الفني للمنتخب الكندي التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة نظيره المغربي:

 


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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2026 اليوم:


تبث مباريات مونديال 2026، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة " beIN SPORTS"، الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة.


وخصصت الشبكة قناتي beIN Sports MAX 1، و 3 beIN Sports Max، لنقل مجريات مباراة المغرب وكندا اليوم.


كما ستبث المباراة عبر قناة الرياضية المغربية "التردد الأرضي".

 

 
 


gnews

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