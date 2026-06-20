المغرب يحقق أول انتصار عربي في مونديال 2026 على حساب اسكتلندا

وتقدم المغرب في النتيجة بعد أكثر من دقيقة واحدة بقليل عن طريق إسماعيل صيباري، الذي استغل تمريرة من براهيم دياز. وكان صيباري قد سجل هدف تقدم أسود الأطلس في التعادل 1-1 مع البرازيل في مباراتهما الافتتاحية.
وهيمن منتخب المغرب، الذي تأهل إلى قبل نهائي النسخة الماضية في قطر 2022، على مجريات المباراة، وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص، لكنه حافظ على تقدمه ليحصد النقاط الثلاث.
بهذه النتيجة، يتصدر المغرب مجموعته برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام اسكتلندا ثانية الترتيب، التي استهلت مشوارها في البطولة بالفوز 1-صفر على هايتي، التي تتذيل المجموعة، وذلك قبل مواجهة البرازيل في وقت لاحق.
-
أخبار متعلقة
-
ألميرون يدخل التاريخ كأول لاعب يُطرد بسبب تغطية الفم
-
بعشرة لاعبين .. باراغواي تصمد وتقصي تركيا من كأس العالم 2026
-
الولايات المتحدة ثاني المتأهلين إلى دور الـ32 بفوزها على أستراليا 2-0
-
شكوى جزائرية لدى فيفا لـ"ظلم تحكيمي" في مباراة الأرجنتين
-
مونديال 2026.. تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة بسبب الامتحانات
-
تعرف على الحكم الذي سيدير مباراة الأردن والجزائر في المونديال
-
الحكمان الأردنيان مخادمة والخلف ضمن طاقم تحكيم مباراة المغرب واسكتلندا
-
علي علوان يتصدر التصنيف العالمي لدقة التسديد في الجولة الأولى من كأس العالم