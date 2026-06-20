السبت 2026-06-20 11:04 ص

المغرب يحقق أول انتصار عربي في مونديال 2026 على حساب اسكتلندا

المغرب يحقق أول انتصار عربي في مونديال 2026 على حساب اسكتلندا
المغرب يحقق أول انتصار عربي في مونديال 2026 على حساب اسكتلندا
 
السبت، 20-06-2026 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   فاز المغرب 1-0 على اسكتلندا، بفضل أسرع هدف في النسخة الحالية من كأس العالم لكرة القدم، ليعزز آماله في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب عن المجموعة الثالثة في وقت مبكر من يوم السبت.اضافة اعلان


وتقدم المغرب في النتيجة بعد أكثر من دقيقة واحدة بقليل عن طريق إسماعيل صيباري، الذي استغل تمريرة من براهيم دياز. وكان صيباري قد سجل هدف تقدم أسود الأطلس في التعادل 1-1 مع البرازيل في مباراتهما الافتتاحية.

وهيمن منتخب المغرب، الذي تأهل إلى قبل نهائي النسخة الماضية في قطر 2022، على مجريات المباراة، وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص، لكنه حافظ على تقدمه ليحصد النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، يتصدر المغرب مجموعته برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام اسكتلندا ثانية الترتيب، التي استهلت مشوارها في البطولة بالفوز 1-صفر على هايتي، التي تتذيل المجموعة، وذلك قبل مواجهة البرازيل في وقت لاحق.
 
 


gnews

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