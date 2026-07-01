الأربعاء 2026-07-01 07:13 ص

المكسيك تواصل الحلم المونديالي والإكوادور يودع البطولة

المكسيك تواصل الحلم المونديالي والإكوادور يودع البطولة
المكسيك تواصل الحلم المونديالي والإكوادور يودع البطولة
 
الأربعاء، 01-07-2026 07:01 ص
الوكيل الإخباري-   حجز المنتخب المكسيكي مقعده في الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الإكوادوري بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل "إل تري" مشواره بنجاح نحو الأدوار المتقدمة.اضافة اعلان


وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته منذ الدقائق الأولى، وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 31، ليؤمن انتصارًا مريحًا للمكسيك حتى صافرة النهاية.

وشهدت المباراة حالة تحكيمية لافتة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع (90+5) في وجه لاعب منتخب الإكوادور بييرو هينكابي، بسبب تغطيته فمه أثناء الحديث مع أحد لاعبي المنتخب المكسيكي، في مخالفة أصبحت محل متابعة خلال البطولة.

وتُعد هذه ثاني حالة طرد في كأس العالم 2026 بسبب تغطية الفم أثناء الحديث مع لاعب منافس، في تطبيق صارم للتعليمات والانضباط داخل البطولة.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المكسيكي رحلته في كأس العالم بثقة، بعدما قدم أداءً منظمًا ونجح في استثمار فرصه مبكرًا، بينما ودّع منتخب الإكوادور البطولة من دور الـ32.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية برنامج الوكيل يبدأ إجازته السنوية ويعود إلى مستمعيه في الثاني من آب

المكسيك تواصل الحلم المونديالي والإكوادور يودع البطولة

كأس العالم المكسيك تواصل الحلم المونديالي والإكوادور يودع البطولة

ترامب يكسر الأعراف ويعلن عن مؤتمر استثنائي للحزب الجمهوري

عربي ودولي ترامب يكسر الأعراف ويعلن عن مؤتمر استثنائي للحزب الجمهوري

توخل: هدفنا تجاوز دور الـ32 والمنافس يستحق كل الاحترام

كأس العالم توخل: هدفنا تجاوز دور الـ32 والمنافس يستحق كل الاحترام

فيفا يخالف القاعدة لأول مرة في مونديال 2026 خلال مباراة المكسيك والإكوادور

كأس العالم فيفا يخالف القاعدة لأول مرة في مونديال 2026 خلال مباراة المكسيك والإكوادور

قاليباف: لم نتمكن من تصدير أي برميل نفط خلال الحصار الأميركي

عربي ودولي قاليباف: لم نتمكن من تصدير أي برميل نفط خلال الحصار الأميركي

وثيقة إسرائيلية تكشف حجمًا أكبر من المعلن لأضرار مجمع "بازان" في حيفا

عربي ودولي وثيقة إسرائيلية تكشف حجمًا أكبر من المعلن لأضرار مجمع "بازان" في حيفا

سوء الأحوال الجوية يؤجّل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور

كأس العالم سوء الأحوال الجوية يؤجّل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور



 
 






الأكثر مشاهدة

 