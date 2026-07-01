المكسيك تواصل الحلم المونديالي والإكوادور يودع البطولة

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الوكيل الإخباري- حجز المنتخب المكسيكي مقعده في الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الإكوادوري بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل "إل تري" مشواره بنجاح نحو الأدوار المتقدمة. اضافة اعلان





وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته منذ الدقائق الأولى، وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 31، ليؤمن انتصارًا مريحًا للمكسيك حتى صافرة النهاية.



وشهدت المباراة حالة تحكيمية لافتة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع (90+5) في وجه لاعب منتخب الإكوادور بييرو هينكابي، بسبب تغطيته فمه أثناء الحديث مع أحد لاعبي المنتخب المكسيكي، في مخالفة أصبحت محل متابعة خلال البطولة.



وتُعد هذه ثاني حالة طرد في كأس العالم 2026 بسبب تغطية الفم أثناء الحديث مع لاعب منافس، في تطبيق صارم للتعليمات والانضباط داخل البطولة.



وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المكسيكي رحلته في كأس العالم بثقة، بعدما قدم أداءً منظمًا ونجح في استثمار فرصه مبكرًا، بينما ودّع منتخب الإكوادور البطولة من دور الـ32.







