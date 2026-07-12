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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة الأرجنتين وسويسرا

ب
أرشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 12:51 ص

الوكيل الإخباري- يتطلع منتخب الأرجنتين لتجاوز محطة جديدة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس العالم عندما يقابل سويسرا في دور الثمانية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتقابل المنتخبان على ملعب "كانساس سيتي" بالولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة بعدما تجاوز منتخب الأرجنتين عقبة صعبة، بتغلبه على نظيره المصري 3-2 في دور الـ16 وهي نفس النتيجة التي فاز بها على الرأس الأخضر في دور الـ32 لكن مع تمديد المباراة لوقت إضافي.

وفي المقابل، بعدما هزمت سويسرا الجزائر 2-0 في دور الـ32، وتخطت عقبة كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في دور الـ16، فإن مواجهة منتخب أكثر صعوبة، وهو حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، ستمثل تحديا جديدا بالنسبة لفريق المدرب مورات ياكين، في رسم آفاق وطموحات جديدة والبحث عن تأهل تاريخي لنصف النهائي لم يحدث من قبل للمنتخب الأوروبي.

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وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة من اليوم الأحد، وتتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، بث المباراة لمشاهديها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناتين اثنتين وهما 2 beIN SPORTS MAX وbeIN SPORTS MAX 1 بتعليق عربي.


أما التعليق الإنجليزي فمتاح على beIN SPORTS MAX 5 والفرنسي عبر beIN SPORTS MAX 6.


ويلتقي الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا في المربع الذهبي مع المتأهل من مواجهة إنجلترا والنرويج التي تقام في هذه الأثناء.

 

 
 


gnews

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