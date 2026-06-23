الثلاثاء 2026-06-23 05:50 ص

النرويج إلى دور الـ 32 بثنائية جديدة لهالاند أمام السنغال 3-2

النرويج إلى دور الـ 32 بثنائية جديدة لهالاند أمام السنغال 3-2
النرويج إلى دور الـ 32 بثنائية جديدة لهالاند أمام السنغال 3-2
 
الثلاثاء، 23-06-2026 05:38 ص
الوكيل الإخباري-  أهدى النجم إرلينغ هالاند منتخب بلاده النرويج بطاقة العبور إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتسجيله ثنائية في الفوز على السنغال 3-2 الإثنين على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد (نيوجيرزي/نيويورك)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.اضافة اعلان


وأحرز هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و58، بعدما كان البديل ماركوس هولمغرين بيدرسن قد افتتح التسجيل للنروج (43).

وسجّل مهاجم كريستال بالاس الإنكليزي، إسماعيلا سار، هدفيّ السنغال (53 و90+3).

ورفعت النرويج التي حققت فوزها الثاني تواليا بعد أول أمام العراق (4-1) في الجولة الأولى، رصيدها إلى ست نقاط في وصافة المجموعة التاسعة، متخلفة بفارق هدف عن فرنسا الفائزة على العراق 3-0 في وقت سابق.

ويلتقي المنتخبان في الجولة الثالثة والأخيرة في قمة من شأنها حسم هوية المتصدر في 26 الحالي، إذ تحتاج النرويج إلى فوز لحسمها، بينما يكفي فرنسا التعادل للمحافظة عليها.
 
 


gnews

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