"النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر

وتقام المباراة على ملعب سان فرانسيكو باي أرينا في ولاية كاليفورنيا، لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات الأردن والجزائر والنمسا والأرجنتين.
وتضم قائمة "النشامى" المشاركة في المونديال 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، عبدا لله نصيب "ديارا"، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، عودة فاخوري، محمد أبو زريق "شرارة"، علي عزايزة، وعلي علوان.
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