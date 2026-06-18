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"النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر

وعاد المنتخب الوطني أمس من مباراة النمسا من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند، لمواصلة تحضيراته الفنية والبدنية للظهور الثاني في المونديال أمام الجزائر في مباراة مهمة في أطار بحث منتخب النشامى عن التأهل للدو
"النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر
 
الخميس، 18-06-2026 03:58 م

الوكيل الإخباري-   بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته في بورتلاند بالولايات الأمريكية المتحدة، تحضيرا لمباراة الجزائر التي تقام يوم 23 الشهر الحالي، في أطار منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كاس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب سان فرانسيكو باي أرينا في ولاية كاليفورنيا، لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات الأردن والجزائر والنمسا والأرجنتين.

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وعاد المنتخب الوطني أمس من مباراة النمسا من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند، لمواصلة تحضيراته الفنية والبدنية للظهور الثاني في المونديال أمام الجزائر في مباراة مهمة في أطار بحث منتخب النشامى عن التأهل للدور الثاني.

وتضم قائمة "النشامى" المشاركة في المونديال 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، عبدا لله نصيب "ديارا"، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، عودة فاخوري، محمد أبو زريق "شرارة"، علي عزايزة، وعلي علوان.

 
 


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