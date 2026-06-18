"النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر

الوكيل الإخباري- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته في بورتلاند بالولايات الأمريكية المتحدة، تحضيرا لمباراة الجزائر التي تقام يوم 23 الشهر الحالي، في أطار منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كاس العالم 2026.



وتقام المباراة على ملعب سان فرانسيكو باي أرينا في ولاية كاليفورنيا، لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات الأردن والجزائر والنمسا والأرجنتين.

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