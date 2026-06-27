النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تقديم أداء مميز يعكس المستوى الفني الذي أظهره خلال مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم، والخروج بصورة تليق بالكرة الأردنية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.
وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، لاسيما من الجماهير الأردنية التي واصلت دعم ومؤازرة المنتخب الوطني طيلة مشواره في البطولة، في تأكيد جديد على الالتفاف الكبير حول "النشامى" وحرصها على مساندتهم في مختلف الاستحقاقات.
-
أخبار متعلقة
-
علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية" وسنقدم كل ما لدينا
-
منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم
-
العقبة تبث مباراة النشامى أمام الأرجنتين من ساحة الثورة العربية ومرافقها
-
رسميا .. الفراعنة يرافقون بلجيكا للدور القادم من كأس العالم 2026
-
4 تغييرات على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة إيران
-
رئيس الفيفا يظهر في مباراتين مختلفتين في نفس الوقت !
-
رسمياً .. السعودية تودع كأس العالم 2026 بعد تعادل سلبي مع الرأس الأخضر
-
ديمبلي يقود فرنسا للفوز على النرويج وتصدر المجموعة التاسعة