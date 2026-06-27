النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين

الوكيل الإخباري- يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم فجر غد الأحد، مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، بلقاء نظيره الأرجنتيني عند الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت الأردن، على ملعب "AT&T Stadium" في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.

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ويتطلع المنتخب الوطني إلى تقديم أداء مميز يعكس المستوى الفني الذي أظهره خلال مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم، والخروج بصورة تليق بالكرة الأردنية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.