النشامى يستهل تدريباته بالوقوف دقيقة صمت على روح المشجع زيد الدماسي

وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم، في منشور عبر صفحاته الرسمية، إن لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري وقفوا دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الدماسي.
ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات من كأس العالم 2026 أمام المنتخب الأرجنتيني.
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