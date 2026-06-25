الخميس 2026-06-25 11:34 ص

النشامى يستهل تدريباته بالوقوف دقيقة صمت على روح المشجع زيد الدماسي

منتخب النشامى
منتخب النشامى
 
الخميس، 25-06-2026 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   استهل المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" تدريباته، الخميس، بتوقيت عمّان، بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح المشجع الأردني الشاب زيد الدماسي، الذي وافته المنية أثناء حضوره مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري.اضافة اعلان


وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم، في منشور عبر صفحاته الرسمية، إن لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري وقفوا دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الدماسي.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات من كأس العالم 2026 أمام المنتخب الأرجنتيني.
 
 


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