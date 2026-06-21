"النشامى" يصعّد تحضيراته لمواجهة الجزائر في المونديال

11:51 ص

الوكيل الإخباري- صعّد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





ويعقد المنتخب الوطني لكرة القدم، فجر الاثنين، مؤتمره الصحفي الرسمي الخاص بمواجهة نظيره الجزائري، ضمن استعداداته لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.



ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي عند الساعة 2:30 بعد ظهر الأحد بتوقيت مدينة سان فرانسيسكو (12:30 بعد منتصف الليل فجر الاثنين بتوقيت الأردن)، في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لستاد سان فرانسيسكو باي أرينا، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخبين.



ويعقب المؤتمر الصحفي التدريب الرسمي للنشامى عند الساعة الثامنة مساء الأحد بتوقيت سان فرانسيسكو (السادسة من صباح الاثنين بتوقيت الأردن) على ملعب سان خوسيه بارك، حيث ستكون الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التدريبية متاحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات.



ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة المقررة عند السادسة صباح الثلاثاء 23 حزيران بتوقيت الأردن، على ستاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.



وكان النشامى أجروا تدريبهم الجمعة على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وسائل الإعلام.



وغادر وفد المنتخب إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري.





