الثلاثاء 2026-06-23 10:41 م

الولايات المتحدة تسمح بدخول منتخب إيران للبلاد قبل يومين من مباراته المقبلة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:01 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة خففت القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.

اضافة اعلان

 

ويتيح القرار للاعبين الإيرانيين دخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراتهم المقبلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

كأس العالم في ليلة صحوة رونالدو.. البرتغال تسحق أوزبكستان بخماسية نظيفة

ب

كأس العالم كارثة تحكيمية.. "أرشيفيو فار" يؤكد وجود تسلل في هدف الجزائر الثاني على الأردن

ل

كأس العالم الولايات المتحدة تسمح بدخول منتخب إيران للبلاد قبل يومين من مباراته المقبلة

ل

أخبار محلية بيان أمني حول هوية الحدث المتوفى في الساحة الهاشمية

f

أخبار محلية الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة

ب

كأس العالم طاقم تحكيم أردني يدير مواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في المونديال

ب

كأس العالم كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ من نهائيات المونديال

ب

أخبار محلية الإحصاءات: قرابة 2.5 مليون أسرة في الأردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 