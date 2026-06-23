الولايات المتحدة تسمح بدخول منتخب إيران للبلاد قبل يومين من مباراته المقبلة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة خففت القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.

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