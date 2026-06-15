اليابان تخطف نقطة ثمينة من هولندا

07:10 ص

الوكيل الإخباري- انتزع المنتخب الياباني تعادلا ثمينا من نظيره الهولندي بنتيجة 2-2، الأحد، في مباراة مثيرة ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، بعدما سجل هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي. اضافة اعلان





وتقدم المنتخب الهولندي عبر قائده فيرجيل فان دايك في الدقيقة 50، قبل أن يعادل كيتو ناكامورا النتيجة لليابان بعد سبع دقائق.



واستعاد "الطواحين" الأفضلية بهدف كريسنسيو سامرفيل في الدقيقة 64، لكن دايتشي كامادا خطف هدف التعادل للساموراي الأزرق برأسية في الدقيقة 88، ليمنح منتخب بلاده نقطة مستحقة.



وشهد الشوط الأول فرصا متبادلة، إذ تألق الحارس الياباني زيون سوزوكي في التصدي لمحاولات دونييل مالين، بينما أهدر ناكامورا ويويدا فرصتين بارزتين لليابان.



ورفع التعادل أسهمالمنتخب الياباني، الذي واصل نتائجه الإيجابية أمام المنتخبات الكبرى، بعدما سبق له تحقيق مفاجآت لافتة في النسخ الأخيرة من كأس العالم، فيما اكتفت هولندا بنقطة رغم تقدمها مرتين خلال اللقاء.



وتستكمل منافسات المجموعة السادسة بمواجهة تجمع السويد وتونس في مونتيري.





