انتهاء الشوط الأول بتقدم الأرجنتين على محاربي الصحراء بهدف ميسي

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الوكيل الإخباري- أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد على منتخب الجزائر، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وجاء هدف التقدم لراقصي التانغو عن طريق القائد ليونيل ميسي في الدقيقة 17، بعدما سدد تسديدة صاروخية وأسكن الكرة الشباك، مانحاً منتخب بلاده الأفضلية مع نهاية النصف الأول من اللقاء.



وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في هز الشباك في وقت مبكر عن طريق ميسي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة الحالة. كما حُرم المنتخب الجزائري من هدف التقدم أيضاً بعدما ألغى الحكم هدفاً لمحاربي الصحراء للسبب ذاته.



ورغم التأخر في النتيجة، قدم المنتخب الجزائري واحداً من أفضل أشواطه في البطولة، وظهر بصورة مميزة من الناحيتين الفنية والبدنية، حيث فرض الندّية على بطل العالم ونجح في صناعة عدة فرص خطيرة، مؤكداً قدرته على العودة خلال الشوط الثاني.



وسيكون الشوط الثاني مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في ظل الأداء القوي الذي قدمه محاربو الصحراء، مقابل سعي الأرجنتين للحفاظ على تقدمها وتعزيز حظوظها في حصد النقاط الثلاث.









