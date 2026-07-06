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اول تعليق من بلجيكا على تدخل ترامب لشطب بطاقة حمراء عن بالوغون

علم بلجيكا
بلجيكا
 
الإثنين، 06-07-2026 02:25 م

الوكيل الإخباري-   اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الاثنين، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في كأس العالم 2026 "غير مفهوم"، كما تساءل عن دور التدخل السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في القضية.

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وقال بريفو في بيان نقلته خدماته الإعلامية: "إذا كان الأمر يتعلق فعلا باتصال هاتفي يفسر هذا القرار غير المفهوم، فإن ذلك يعني انتهاك أبسط قواعد كرة القدم والرياضة".


وأضاف: "سيكون ذلك أمرا خطيرا جدا. كيف يمكن للفيفا أن تواصل الحديث عن اللعب النظيف بمصداقية؟" وذلك قبل ساعات من مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في ثمن نهائي مونديال 2026.

 
 


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