اول تعليق من بلجيكا على تدخل ترامب لشطب بطاقة حمراء عن بالوغون

وقال بريفو في بيان نقلته خدماته الإعلامية: "إذا كان الأمر يتعلق فعلا باتصال هاتفي يفسر هذا القرار غير المفهوم، فإن ذلك يعني انتهاك أبسط قواعد كرة القدم والرياضة".
وأضاف: "سيكون ذلك أمرا خطيرا جدا. كيف يمكن للفيفا أن تواصل الحديث عن اللعب النظيف بمصداقية؟" وذلك قبل ساعات من مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في ثمن نهائي مونديال 2026.
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