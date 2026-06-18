الخميس 2026-06-18 08:24 ص

بالثلاثة .. كولومبيا تهزم أوزبكستان وتتصدر مجموعتها في مونديال 2026

بالثلاثة .. كولومبيا تهزم أوزبكستان وتتصدر مجموعتها في مونديال 2026
بالثلاثة .. كولومبيا تهزم أوزبكستان وتتصدر مجموعتها في مونديال 2026
 
الخميس، 18-06-2026 07:12 ص
الوكيل الإخباري-   استهل المنتخب الكولومبي مشواره في كأس العالم 2026 بانتصار مهم على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.اضافة اعلان


ونجح المنتخب الكولومبي في فرض أفضليته خلال الشوط الأول، بعدما افتتح دانيال مونيوز التسجيل في الدقيقة 40، مانحاً منتخب بلاده التقدم قبل التوجه إلى غرف الملابس.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الأوزبكي إلى أجواء المباراة عبر عباسبيك فايزوللاييف الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 60، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة.

لكن الرد الكولومبي جاء سريعاً، حيث تمكن لويس دياز من استعادة التقدم لمنتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليضع كولومبيا مجدداً في المقدمة.

ومع محاولات أوزبكستان للعودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وجهت كولومبيا الضربة القاضية في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أحرز جامينتون كامباز الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع (90+9)، مؤكداً تفوق منتخب بلاده وحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، يضع المنتخب الكولومبي أول ثلاث نقاط في رصيده ويمنح نفسه دفعة قوية في سباق التأهل إلى الدور المقبل، فيما سيبحث منتخب أوزبكستان عن التعويض في الجولات القادمة من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة.
 
 


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