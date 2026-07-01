بايرن ميونخ يحسم صفقة نجم المنتخب المغربي بعد الأداء المميز في كأس العالم

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الوكيل الإخباري- أعلن نادي بايرن ميونيخ رسمياً ضم الدولي المغربي إسماعيل الصيباري من آيندهوفن الهولندي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031. اضافة اعلان





ويتواجد الصيباري، البالغ من العمر 25 عاماً، حالياً مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.



وسيحمل الصيباري القميص رقم 34 مع بايرن ميونيخ خلال تجربته الجديدة في الدوري الألماني، وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي.



وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي: "فاز إسماعيل الصيباري بلقب الدوري الهولندي مع آيندهوفن ثلاث مرات متتالية، ويمتلك خبرة في دوري أبطال أوروبا، ويظهر الآن في كأس العالم مدى قيمته على أعلى المستويات. إنه لاعب متعدد المراكز، يتميز بالحيوية والجرأة، ويملك الطموح الذي نبحث عنه في بايرن ميونيخ. كما أن حسه التهديفي وشخصيته القوية سيضيفان الكثير إلى الفريق، فهو من نوعية اللاعبين الذين يحضر الجمهور لمشاهدتهم."



ومن جهته، قال إسماعيل الصيباري: "منذ الطفولة، يحلم أي لاعب بالتوقيع مع نادٍ مثل بايرن ميونيخ، فالجميع يعرف أنه أحد أكبر أندية العالم. النادي ينافس كل عام على أكبر الألقاب، مثل دوري أبطال أوروبا، وأرغب في الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات هنا."



وأضاف: "أسلوب لعب بايرن يناسبني، ويمكنني تقديم أفضل ما لدي مع الفريق، وسأعمل بجد يومياً لمساعدة النادي. وكان للمدرب فينسنت كومباني دور كبير في اتخاذ قراري، وأنا متحمس للعمل معه."



وُلد الصيباري في مدينة تيراسا الإسبانية، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى فريق تحت 19 عاماً في جينك.



وفي صيف عام 2020، انضم إلى بي إس في آيندهوفن، ونجح في الظهور لأول مرة مع الفريق الأول بعد أشهر قليلة فقط.



وخلال مسيرته مع آيندهوفن، سجل 42 هدفاً، وقدم 29 تمريرة حاسمة، وأسهم في التتويج بلقب الدوري الهولندي وكأس السوبر ثلاث مرات لكل منهما، إضافة إلى الفوز بكأس هولندا مرتين. كما تُوج هذا الموسم بجائزة أفضل لاعب في هولندا.



ويحمل الصيباري الجنسية المغربية، ويمثل المنتخب المغربي منذ عام 2023، وخاض حتى الآن 34 مباراة دولية مع "أسود الأطلس"، سجل خلالها 12 هدفاً.



وسجل الصيباري أهدافاً حاسمة في التعادل 1-1 أمام البرازيل، والفوز 1-0 على إسكتلندا، والانتصار 4-2 على هايتي، قبل أن يسدد ركلة الترجيح الأخيرة بنجاح أمام هولندا في دور الـ32.





