بدون نيمار .. البرازيل تحجز مكانها في دور الـ16 بعد إقصاء اليابان

وشهدت المباراة ندية كبيرة منذ بدايتها، إذ افتتح كايشو سانو التسجيل لليابان في الدقيقة 29، لينهي منتخب "الساموراي الأزرق" الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعد أداء منظم وانضباط دفاعي كبير.
وفي الشوط الثاني، نجح كاسيميرو في إعادة البرازيل إلى أجواء اللقاء بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 56، قبل أن يواصل المنتخب الياباني صموده أمام الضغط البرازيلي المكثف، محافظًا على التعادل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.
وبينما كانت المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، خطف غابرييل مارتينيلي هدف الفوز القاتل للبرازيل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (+90+6)، ليمنح منتخب "السيليساو" بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ويُنهي أحلام اليابان في مواصلة المشوار.
وقدم المنتخب الياباني واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، وظهر بروح قتالية عالية وانضباط تكتيكي لافت، وصمد أمام الهجمات البرازيلية حتى الثواني الأخيرة، قبل أن يستقبل هدفًا مؤلمًا حسم المواجهة لصالح المنتخب البرازيلي.
وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب البرازيلي مشواره في كأس العالم 2026، بينما يغادر المنتخب الياباني البطولة مرفوع الرأس بعد أداء نال إشادة المتابعين، رغم الخروج الدرامي في الوقت القاتل.
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