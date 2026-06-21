الأحد 2026-06-21 10:25 ص

برباعية نظيفة .. اليابان تقسو على المنتخب التونسي في كأس العالم 2026

برباعية نظيفة .. اليابان تقسو على المنتخب التونسي في كأس العالم 2026
برباعية نظيفة .. اليابان تقسو على المنتخب التونسي في كأس العالم 2026
 
الأحد، 21-06-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   فرض المنتخب الياباني أفضليته منذ الدقائق الأولى، وحقق فوزاً كبيراً على نظيره التونسي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وبدأ "الساموراي الأزرق" اللقاء بقوة، حيث افتتح دايتشي كامادا التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة، مانحاً اليابان أفضلية سريعة أربكت حسابات المنتخب التونسي.

واستمرت السيطرة اليابانية خلال الشوط الأول، ليتمكن أيوسي أويدا من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الياباني تفوقه، وأضاف جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69، ليقترب منتخب بلاده من حسم المواجهة بشكل نهائي.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، عاد أيوسي أويدا ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لليابان في الدقيقة 83، مختتماً مهرجان الأهداف الياباني.

ولم ينجح المنتخب التونسي في مجاراة سرعة وتنظيم منافسه، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز اليابان برباعية نظيفة، وهو الانتصار الثاني للساموراي في البطولة، ليعزز آماله في بلوغ الدور المقبل، بينما ازدادت مهمة تونس صعوبة في المنافسة على التأهل.
 
 


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