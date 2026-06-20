برسالة مقتضبة .. رونالدو يرد على الجدل المثار حوله داخل منتخب البرتغال

وكان المنتخب البرتغالي قد تعادل في مباراته الافتتاحية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1-1) في لقاء شهد أداءً باهتاً من رونالدو، الذي ظهر بعيداً عن مستواه المعتاد ولم يتمكن من تسجيل أي أهداف، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيره داخل الفريق في هذه المرحلة.
وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت التكهنات بشأن توتر العلاقة بين رونالدو وعدد من زملائه، وعلى رأسهم برونو فيرنانديز وجواو نيفيز، وسط حديث عن خلافات داخل غرفة الملابس بين عناصر المنتخب.
وزاد جواو نيفيز من حدة الجدل بعد تصريحات فسرها البعض على أنها تقليل من مكانة رونالدو، حين أشار إلى أن دور النجم المخضرم لم يعد محورياً كما كان في السابق، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة تجاه اللاعب الشاب.
لكن رونالدو نشر عبر خاصية "الستوري" على منصة "إنستغرام" صورة أرفقها بعبارة: "ركز فقط على ما يمكنك التحكم فيه"، في رسالة اعتبرها متابعون رداً مباشراً على الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.
كما أظهر رونالدو روح الأخوة والترابط داخل المنتخب البرتغالي بعدما نشر صورة تجمعه بزملائه، وأرفقها بعبارة قصيرة: "متحدون دائماً"، في إشارة إلى تماسك المجموعة واستعدادها لمواصلة مشوارها في البطولة.
ورغم تقدم عمر رونالدو وبلوغه 41 عاماً، فإنه لا يزال أكثر لاعب في تشكيلة المنتخب البرتغالي تعرضاً للضغط.
واعتاد رونالدو دائماً على صدارة المشهد ومواجهة الانتقادات، خاصة أنه نجم التشكيلة البرتغالية الأول على مدار سنوات.
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