الثلاثاء 2026-06-23 06:05 م

برشلونة يحسم انتقال موهبة مصر حمزة عبدالكريم بشكل دائم

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 05:50 م

الوكيل الإخباري- أعلن نادي برشلونة، الثلاثاء، التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم الدولي المصري الشاب حمزة عبدالكريم، بعد تفعيل بند الشراء في عقد إعارته.

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وكان عبد الكريم، القادم من نادي الأهلي المصري، قد انضم إلى النادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، بهدف تعزيز صفوف الفريق الرديف وفئات الشباب.


وبعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، حيث سجل ستة أهداف في 11 مباراة مع فريق برشلونة تحت 19 عاما، أعلن النادي الإسباني في بيان رسمي تفعيل خيار الشراء والتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم، حتى 30 حزيران 2029.


ولم يكشف برشلونة عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام إسبانية قدّرتها بنحو 1.5 مليون يورو.


وكان العملاق الكاتالوني قد عزز أخيرا خطه الهجومي بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو (79.7 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى 10 ملايين يورو (11.3 مليون دولار) كحوافز.


وأتاحت البداية القوية لعبد الكريم بقميص برشلونة فرصة الظهور على الساحة الدولية، بعدما استدعاه مدرب منتخب مصر حسام حسن إلى قائمة "الفراعنة" المشاركة في كأس العالم 2026.


وشارك المهاجم الشاب في أول مباراتين لمنتخب بلاده في البطولة، أمام بلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1، ثم أمام نيوزيلندا والتي فازت بها مصر 3-1.


وبحسب عدة تقارير إعلامية كاتالونية، فإن مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك يعتزم منح عبد الكريم فرصة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، تمهيدا لاحتمال ترقيته إلى الفريق الأول، خصوصا بعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وما خلّفه من فراغ في مركز رأس الحربة.

 
 


gnews

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