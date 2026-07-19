بشرى سارة لجماهير كرة القدم قبل انطلاق صافرة نهائي كأس العالم

07:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية رسمياً عن إتاحة البث المباشر للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، عبر شاشتها المفتوحة "beIN SPORTS"، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المتابعة الجماهيرية للحدث الكروي الأبرز عالمياً. اضافة اعلان





وبحسب الجدول المدرج على الموقع الرسمي للشبكة، وكما يظهر بوضوح في الملف المرفق "Screenshot 2026-07-19 152918.jpg"، ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة (22:00)، على أرضية ملعب "ميتلايف" في نيويورك نيوجيرسي.



ولضمان وصول التغطية بأعلى المعايير التقنية، وفرت الشبكة خيارات بث رقمية متقدمة شملت النقل المباشر عبر منصة "يوتيوب"، إلى جانب باقة قنواتها المتخصصة (من beIN SPORTS 1 MAX وحتى 6 MAX)، فضلاً عن تخصيص قناة البث فائق الدقة (beIN SPORTS 4K HDR) لتلبية متطلبات الجودة المرئية الفائقة لتغطية المونديال.



وتبدأ التغطية المباشرة المواكبة للحدث من خلال استوديو تحليلي ضخم ينطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ليقدم قراءة فنية معمقة بمشاركة كوكبة من أساطير كرة القدم وخبراء التحليل، وهم: محمد أبو تريكة، أحمد المحمدي، عبد العزيز السليطي، ياسر القحطاني، حاتم الطرابلسي، مارسيل ديسايي، أندريس إنييستا، خافيير زانيتي، ويوسف شيبو.



ولإضفاء طابع حماسي على الوصف التفصيلي لمجريات اللقاء الختامي، أسندت الشبكة مهمة التعليق الرياضي لأربعة من أبرز المعلقين العرب، وهم: عصام الشوالي، علي سعيد الكعبي، حفيظ دراجي، وحسن العيدروس، ليتسنى للمشاهدين اختيار الصوت المفضل لديهم لمواكبة أحداث النهائي.



إعدادات الاستقبال للقناة المفتوحة



ويمكن للمتابعين التقاط بث قناة "beIN SPORTS" المفتوحة لمشاهدة التغطية المجانية عبر ضبط أجهزة الاستقبال وفقاً للمعايير التالية:



التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500







