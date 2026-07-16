بعد التأهل للنهائي .. خبر سار لعشاق ميـسي

وقال قائد منتخب الأرجنتين عقب الفوز على إنجلترا في نصف النهائي، في تصريحات نقلتها صحيفة "أولي" الأرجنتينية، إنه وضع خطة خاصة للتحضير للمونديال، وبذل كل ما لديه من أجل الظهور بأفضل مستوى والاستمتاع بالمشاركة في البطولة.
وأضاف ميسي:"كنت أقضي شهر ديسمبر في الأرجنتين، وأتدرب صباحا ومساء. كنت أعلم أنني سأبذل كل جهدي للوصول إلى البطولة في حالة بدنية رائعة، ولكي أستمتع باللعب. كان علي أن أشعر بأنني في أفضل حال، وقد استعددت بشكل جيد".
وأكد النجم البالغ 39 عاما أن وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي يمثل إنجازا استثنائيا، مشيرا إلى أن المنتخب والجماهير الأرجنتينية بأكملها كانوا ينتظرون هذا النجاح.
وكان منتخب الأرجنتين حجز مقعده في نهائي مونديال 2026 بعد فوزه على إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، حيث صنع ميسي تمريرتين حاسمتين، بينما سجل هدفي الأرجنتين كل من إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز.
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